Dulu Semangati Nia Ramadhani Saat Kasus Narkoba, Begini Dukungan Istri Ardi Bakrie Untuk Marshanda 

TRIBUN-MEDAN.com - Begini momen Nia Ramadhani bertemu Marshanda.

Sosok Marshanda menjadi salah satu publik figur yang memberikan dukungan pada Nia dan sang suami yang sempat tersandung kasus narkoba tahun lalu.

Persahabatan keduanya memang sudah terjalin lama

Keduanya dulu memang pernah dipertemukan dalam sinetron 'Bidadari', saat masih remaja.

Marshanda, Nia Ramadhani, Sienna, dan Mikhayla. (Kolase TribunStyle.com)

Saat Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie diamankan pihak kepolisian atas kasus narkoba, Marshanda pun mendukung sahabatnya itu.

"Ni, aku mau kamu tau aku sayang sama kamu. Apapun yang kamu butuhin aku ada buat kamu. Apapun yang kamu rasakan," kata Marshanda dikutip dari kanal YouTube TRANS TV Official, Minggu (18/7/2021)

Ia pun berjanji akan selalu siap mendengar cerita sahabatnya itu.

"Apapun yang kamu rasakan pengin share ke aku nanti saat kita sudah bisa ketemu, saat kita sudah bisa ngobrol seperti biasa lagi, i will be here for you," katanya

"Aku akan jadi pendengar yang baik buat kamu dengan penuh pengertian. Insya Allah dengan penuh penerimaan karena aku sayang sama kamu, sama Ardie, sama Mika, Gika, Naka. Aku care banget sama kalian semua," katanya.

Marshanda pun mengatakan akan selalu mendoakan sahabatnya itu.