Lirik Lagu Aceh Bungong Jeumpa By Abraham Abduh 

TRIBUN-MEDAN.COM – Bungong Jeumpa adalah lagu Aceh yang diciptakan oleh Abraham Abduh. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jeumpa berarti bunga cempaka.

Lirik lagu Bungong Jeumpa menceritakan tentang keindahan bunga cempaka yang punya gabungan warna putih dan kuning gading.

Berikut ini lirik lagu Bungong Jeumpa yang diciptakan oleh Abraham Abduh:

Lirik lagu Bungong Jeumpa

Bungong Jeumpa Bungong Jeumpa

Meugah di Aceh

Bungong teuleubeh teuleubeh

Indah lagoina

Bungong Jeumpa Bungong Jeumpa

Meugah di Aceh

Bungong teuleubeh teuleubeh

Indah lagoina

Puteh kuneng meujampu mirah

Bungong si-ula indah lagoina

Puteh kuneng meujampu mirah

Bungong si-ula indah lagoina

Lam sinar buleun lam sinar buleun

Angen peu ayon

Luroh meususon meususon yang mala mala

Lam sinar buleun lam sinar buleun

Angen peu ayon

Luroh meususon meususon yang mala mala

Keubit that meubee meunyoe tatem com

Leupah that harom si bungong jeumpa

Keubit that meubee meunyoe tatem com

Leupah that harom si bungong jeumpa

(cr32/tribun-medan.com)