Aplikasi

SEGERA Uninstal di HP-mu, Daftar Aplikasi Android yang Disusupi Malware

35 Aplikasi Android ini disusupi malware. Uninstall sekarang juga apabila terdapat satu dari 35 aplikasi tersebut di HP Anda.

Editor: Randy P.F Hutagaol
zoom-inlihat foto SEGERA Uninstal di HP-mu, Daftar Aplikasi Android yang Disusupi Malware
techsru.com
Ilustrasi malware 

TRIBUN-MEDAN.com - 35 Aplikasi Android ini disusupi malware yang menipu penggunanya dalam format iklan.

Perlu hati-hati, uninstall sekarang juga apabila terdapat satu dari 35 aplikasi tersebut di HP Anda.

Seakan tak ada habisnya, aplikasi Android yang beredar masih saja kedapatan disusupi malware.

Dikutip dari Phone Arena, beberapa waktu yang lalu dilaporkan bahwa ada 35 aplikasi terbaru di Android yang disusupi malware

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Tidak jarang, malware juga bakal membanjiri korban dengan iklan-iklan yang mengganggu pada perangkat yang telah terinfeksi seperti dikutip dari Kontan.

Mirisnya, beberapa aplikasi yang disusupi malware tersebut ternyata muncul di Play Store.

Setelah aplikasi yang telah disuntik malware tersebut diunduh oleh pengguna, mereka akan dibanjiri iklan yang mengganggu.

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Ilustrasi hacker atau kejahatan internet

Ilustrasi hacker atau kejahatan internet

Berikut ini daftar 35 aplikasi Android yang disuntik malware:

  1. WAlls light - Wallpapers Pack
  2. Big Emoji - Keyboard
  3. Grand Wallpapers - 3D Backdrops
  4. Engine Wallpapers - Live & 3D
  5. Stock Wallpapers - 4K & HD
  6. EffectMania - Photo Editor
  7. Art Filter - Deep Photoeffect
  8. Fast Emoji Keyboard
  9. Create Sticker for WhatsApp
  10. Math Solver - Camera Helper
  11. Photopix Effects - Art Filter
  12. Led Theme - Colorful Keyboard
  13. Keyboard - Fun Emoji, Sticker
  14. Smart Wifi
  15. My GPS Location
  16. Image Warp Camera
  17. Art Girls Wallpaper HD
  18. Cat Simulator
  19. Smart QR Creator
  20. Colorize Old Photo
  21. GPS Location Finder
  22. Girls Art Wallpaper
  23. Smart QR Scanner
  24. GPS Location Maps
  25. Volume Control
  26. Secret Horoscope
  27. Smart GPS Location
  28. Animated Sticker Master
  29. Personality Charging Show
  30. Sleep Sounds
  31. QR Creator
  32. Media Volume Slider
  33. Secret Astrology
  34. Colorize Photos
  35. Phi 4K Wallpaper - Anime HD
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Sumber: Kontan
Tags
aplikasi
Aplikasi android yang disusupi malware
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