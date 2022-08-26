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SEGERA Uninstal di HP-mu, Daftar Aplikasi Android yang Disusupi Malware
35 Aplikasi Android ini disusupi malware. Uninstall sekarang juga apabila terdapat satu dari 35 aplikasi tersebut di HP Anda.
TRIBUN-MEDAN.com - 35 Aplikasi Android ini disusupi malware yang menipu penggunanya dalam format iklan.
Perlu hati-hati, uninstall sekarang juga apabila terdapat satu dari 35 aplikasi tersebut di HP Anda.
Seakan tak ada habisnya, aplikasi Android yang beredar masih saja kedapatan disusupi malware.
Dikutip dari Phone Arena, beberapa waktu yang lalu dilaporkan bahwa ada 35 aplikasi terbaru di Android yang disusupi malware.
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Tidak jarang, malware juga bakal membanjiri korban dengan iklan-iklan yang mengganggu pada perangkat yang telah terinfeksi seperti dikutip dari Kontan.
Mirisnya, beberapa aplikasi yang disusupi malware tersebut ternyata muncul di Play Store.
Setelah aplikasi yang telah disuntik malware tersebut diunduh oleh pengguna, mereka akan dibanjiri iklan yang mengganggu.
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Ilustrasi hacker atau kejahatan internet
Berikut ini daftar 35 aplikasi Android yang disuntik malware:
- WAlls light - Wallpapers Pack
- Big Emoji - Keyboard
- Grand Wallpapers - 3D Backdrops
- Engine Wallpapers - Live & 3D
- Stock Wallpapers - 4K & HD
- EffectMania - Photo Editor
- Art Filter - Deep Photoeffect
- Fast Emoji Keyboard
- Create Sticker for WhatsApp
- Math Solver - Camera Helper
- Photopix Effects - Art Filter
- Led Theme - Colorful Keyboard
- Keyboard - Fun Emoji, Sticker
- Smart Wifi
- My GPS Location
- Image Warp Camera
- Art Girls Wallpaper HD
- Cat Simulator
- Smart QR Creator
- Colorize Old Photo
- GPS Location Finder
- Girls Art Wallpaper
- Smart QR Scanner
- GPS Location Maps
- Volume Control
- Secret Horoscope
- Smart GPS Location
- Animated Sticker Master
- Personality Charging Show
- Sleep Sounds
- QR Creator
- Media Volume Slider
- Secret Astrology
- Colorize Photos
- Phi 4K Wallpaper - Anime HD