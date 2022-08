Sudah Dilamar Sang Kekasih, Jessica Mila dan Yakup Hasibuan akan Menikah Tahun Depan

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Jessica Mila baru-baru ini dikabarkan resmi dilamar oleh putra dari pengacara kondang, Otto Hasibuan yaitu Yakup Hasibuan.

Yakup Hasibuan melamar Jessica Mila di pantai Bali pada Minggu, 22 Agustus 2022 lalu.

Untuk melamar Jessica Mila, Yakup Hasibuan bahkan sampai mengundang penyanyi Tulus untuk membawakan lagu romantis miliknya yaitu Teman Hidup.

Sambil diiringi suara merdu dari Tulus, Yakup pun lantas berlutut didepan Jessica Mila sambil mengeluarkan sebuah kotak cincin dari saku celananya.

Jessica Mila dilamar Yakub Hasibuan (Instagram)

"Will you marry me?" Tanya Yakub Hasibuan.

"Yes," Jawab Jesica sambil mengangguk kepalanya.

Yakup yang mendengar jawaban kekasihnya itu pun terlihat begitu bahagia dan memamerkan kepada seluruh yang menyaksikan momen bahagia tersebut bahwa dirinya akan menjadi suami Jessica Mila.

Acara lamaran tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat dari Jessica Mila dan Yakup Hasibuan.

Karena berprofesi sebagai artis, tentu saja sahabat Jessica Mila juga berasal dari kalangan artis seperti Vidi Aldiano, Yuki Kato, Enzy Storia dan Febby Rastanty.

Dilansir dari YouTube Channel Starpro Indonesia, Jumat (26/8/2022) Jessica Mila pun mengaku terkejut dengan lamaran kekasihnya tersebut.