BIG MATCH Liga Italia Juventus Vs AS Roma Malam Ini, Pertandingan Emoasional Paulo Dybala

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match Liga Italia akan tersaji malam ini antara Juventus vs AS Roma pekan ketiga, Sabtu (27/8/2022).

Pertandingan sengit Juventus vs AS Roma ini dihelat di Stadion Allianz Arena, kick off pukul 23.00 WIB, live streaming TV Online Vidio.com.

Duel kali ini akan menjadi pertandingan yang emosional bagi Paulo Dybala. Penyerang asal Argentina berusia 28 tahun ini menangis di laga kandang terakhir Juventus Mei lalu.

Paulo Dybala menghabiskan tujuh tahun di Juventus dan mencetak 115 gol dan 48 assist dalam hampir 300 pertandingan.

Dia juga membantu Bianconeri meraih 12 trofi, termasuk lima gelar Serie A.

Baca juga: KLASEMEN Liga Italia Terkini Setelah Inter Milan Kalah dari Lazio, Peluang AS Roma ke Puncak

Penyerang AS Roma, Paulo Dybala (Twitter/AS Roma)

Tetapi, La Joya, julukannya, tidak disukai di bawah pelatih Massimiliano Allegri setelah Juventus menandatangani Dušan Vlahovic pada Januari.

Dia meninggalkan klub Turin ketika kontraknya habis, bergabung dengan Roma pada Juli.

Kini dia kembali. Dan berbalik memberikan ancaman nyata untuk klubnya.

Walau belum mencetak gol maupun assist di kompetisi resmi, La Joya mulai menunjukkan dirinya bisa jadi bintang kunci Serigala Ibu Kota.

Dengan 5 tembakan, 4,5 key pass, dan 1,5 dribel per 90 menit jelas ia adalah tumpuan timnya sejauh ini.

Baca juga: JAM Tayang AC Milan Vs Bologna Malam Ini, Prediksi Line-up, Pioli Beri Sinyal Ketelaere Starter