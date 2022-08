LIVE BOLA: Live Streaming PSS Sleman vs Persebaya,Link Live Chelsea vs Leicester,Juventus vs AS Roma

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming bola berlangsung malam ini, Sabtu (27/8/2022) hingga Minggu (28/8/2022) dini hari WIB.

Sejumlah laga akan tersaji di antaranya PSS Sleman vs Persebaya Surabaya, Manchester City vs Crystal Palace, Arsenal vs Fulham.

Dari Liga Italia ada duel Juventus vs AS Roma.

Anda dapat menonton Live Bola via tautan link di artikel ini.

Simak selengkapnya jadwal BRI Liga 1 2022, Liga Inggris, Liga Italia hingga Liga Italia, .

Pertandingan BRI Liga 1 maupun liga-liga top Eropa dapat Anda saksikan melalui siaran langsung Indosiar, SCTV, Moji TV maupun live streaming beIN Sports, Mola TV hingga Vidio.com.

BRI Liga 1 2022 memasuki pekan ke-7 menghadirkan tiga laga, termasuk big match PSS Sleman vs Persebaya Surabaya.

Sedangkan Liga Inggris memasuki pekan keempat. Malam ini ada aksi sejumlah tim besar, termasuk Manchester United, Chelsea Liverpool, Manchester City, hingga Arsenal.

BRI Liga 1 2022

Sabtu, 27 Agustus 2022