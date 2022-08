SOSOK Irma Hutabarat, Aktivis yang Jadi Pendamping Wisuda Ayah Brigadir J

TRIBUN-MEDAN.com – Nama Irma Hutabarat mendadak menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial, lantaran ia beberapa waktu lalu datang ke acara wisuda Brigadir J.

Tak hanya itu, Irma Hutabarat pun mendampingi ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat untuk mewakili anaknya menerima ijazah kelulusan sarjana hukum di Universitas Terbuka (UT).

Lantas, siapakah sosok Irma Hutabarat ?

Irma Natalia Hutabarat atau sering disapa dengan Irma Hutabarat lahir di Jakarta, 25 Desember 1962.

Irma Hutabarat merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dengan jurusan Sastra Rusia.

Dalam kariernya, Irma Hutabarat pernah bekerja di stasiun televisi swasta sebagai pembawa acara dan jurnalis pada tahun 2000.

Irma Hutabarat juga pernah bekerja di program Today’s Dialogue Metro TV, Konsultan Komunikasi TNI-AD dan Juru bicara Mega Center.

Selain itu, Irma Hutabarat pernah bekerja sebagai penasihat Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Konsultan Komunikasi PT Garuda Indonesia, dan Asian Development Bank (ADB).

Irma Hutabarat pun pernah bekerja sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang, Industri Inonesia (KADIN) dan Wakil Ketua Jakarta Media Center.

Tak hanya itu, Irma Hutabarat pun aktif di bidang sosial hingga ia mendirikan LSM dengan nama Ice on Indonesia (Institute of Civic Education on Indonesia).

Irma Hutabarat juga membantu pengurusan Asuransi Kesehatan untuk Warga Miskin (Askeskin).

Kecintaannya di bidang sosial, Ia pun ikut membantu Sungai Citarum menjadi bersih dengan penanaman vetitier di beberapa tempat.

