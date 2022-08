Keungulan Laptop Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3400) 

TRIBUN-MEDAN.COM – Asus baru saja resmi merilis Laptop yang digadang-gadang memiliki visual terbaik di kelasnya yaitu Laptop Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3400)

Tak hanya unggul di visual, Laptop Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3400) memiliki beberapa keunggulan lainnya yang memacu performanya.

Laptop Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3400) yang memiliki kapasitas baterai 50Wh ini dibanderol dengan harga terjangkau.

Menggunakan AMD Ryzen 5000 H-Series Mobile Processors atau processor yang biasa digunakan laptop gaming membuat kinerja Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3400) menjadi lebih kencang dibandingkan laptop sekelasnya.

Selain itu, berbekal layar ASUS OLED juga membuat Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3400) memberikan pengalaman visual terbaik untuk segala aktivitas Anda sekaligus melindungi kesehatan mata Anda.

Layar ASUS OLED tersebut berukuran 14 inci, resolusi 2.8K atau 2880 x 1800 piksel, rasion 16:10, refresh rate 90Hz, kecerahan 600 nits, DCI-P3 100 persen, hingga sertifikasi Pantone Validated.

Dengan ukuran dimensi 31.58 x 22.63 x 1.89-1.92cm dan berat 1,4 kilogram menjadikan Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3400) unggul sebagai laptop yang ringan dan tipis.

Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3400) dibekali dua model prosesor, yaitu AMD Ryzen 7 5800H (8 core, up to 4,4 GHz) dan Ryzen 5 5600H (6 core, up to 4,2 Ghz) dengan sistem operasi windows 11 home.

Memori Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3400) terbagi dua, yaitu DDR4 16 GB dan DDR4 8 GB serta SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 berkapasitas 512 GB.

Agar performanya tetap stabil, Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3400) juga dibekali sistem pendingin IceCool Plus terbaru. Sistem pendingin ini ditenagai oleh dua kipas yang masing-masing memiliki 86 bilah.