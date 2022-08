SEDANG BERLANGSUNG Barcelona Vs Real Valladolid, Akses di Sini Nonton Live Streamingnya

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming laga antara Barcelona vs Real Valladolid pada lanjutan jornada ketiga Liga Spanyol, Minggu (28/8/2022) malam waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Keseruan duel Barcelona vs Real Valladolid Liga Spanyol digelar di Stadion Spotify Camp Nou, Senin (29/8/2022) pukul 00.30 WIB.

Laga Barcelona vs Real Valladolid ini tak disiarkan TV Nasional, tapi bisa anda tonton via Live streaming via HP.

Link live streaming Barcelona vs Real Valladolid bisa diakses tautan yang ada di akhir artikel ini.

Laga Barcelona vs Valladolid pada pekan ketiga Liga Spanyol 2022-2023 akan menjadi pertandingan spesial bagi seorang Pablo Gavi.

Dilansir dari situs resmi Barcelona, jika pada laga nanti Gavi merumput, ia akan menjadi pemain pertama yang lahir pada tahun 2003 atau lebih muda yang turun dalam 50 pertandingan di semua kompetisi untuk Barca.

Lahir di Los Palacios y Villafranca pada 5 Agustus 2004, Gavi sempat membela tim muda Real Betis sebelum direkrut Barcelona pada 2015.

Barca merekrut Gavi ketika sang pemain baru berusia 11 tahun. Pria bernama lengkap Pablo Martin Paez Gavira pertama kali mewakili Barcelona di level U12.

Perkembangan Gavi di akademi Barca cukup pesat. Ia berhasil menembus tim Barcelona U19 pada usia 16 tahun.

Pada 2020, Gavi berhasil menembus tim Barcelona B yang berlaga di Segunda Division B.

