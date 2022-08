LINK NONTON Drakor Big Mouth Episode 11, Park Chang Ho Membuat Skenario untuk Menjebak Wali Kota

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Spoiler drama Korea atau drakor Big Mouth episode 11 yang tayang pada Jumat, 2 September 2022 pukul 22.00 WIB mendatang.

Drakor Big Mouth merupakan salah satu drama Korea yang tayang pada Juli 2022.

Drakor Big Mouse tayang 16 episode setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22.00 KST atau 20.00 WIB di MBC.

Drakor Big Mouth (HO)

Drama ini disutradarai oleh Oh Choong Hwan yang juga membuat drama My Love From the Star, While You Were Sleeping, Hotel Del Luna, dan Start-Up.

Big Mouth tayang di Disney+ Hotstar dan diperankan oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona SNSD.

Berkisah tentang Park Chang Ho yang merupakan pengacara tidak kompeten.

Spoiler Big Mouth Episode 11

Di episode 10, skenario Chang-ho berhasil membawa sipir penjara Park Yoon-gap ke kantor polisi. Sebuah brankas berisi uang hasil pemerasan dari narapidana menjadi bukti kuat dalam kasus ini.

Do ha telah mengumumkan bahwa mereka akan mendukung pengungkapan kasus Park Yoon-gap.

Hal ini membuat Big Mouse asli sepertinya marah karena Park Yoongab yang notabene tangan kanannya diganggu oleh Do Ha.