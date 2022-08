Lirik Lagu Batak Didia Rokkap Hi By Dewi Marpaung

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Didia Rokkap Hi diciptakan oleh Dakka Hutagalung.

Lagu Batak Didia Rokkap Hi dirilis pada tahun 2010 dan dipopulerkan oleh Dewi Marpaung.

Setelah resmi dirilis, Lagu Batak Didia Rokkap Hi tercatat sebagai singel milik Dewi Marpaung dalam album kompilasi lagu Batak Pop Hit Collection.

Lirik Lagu Batak Didia Rokkap Hi

Aha ma namarsigor-gor ni roham

Ale inang pangintubu

Umbaen sai marsak ho

Umbaen sai tangis ho

Ganup arion di nabuni



Paboa ma jolo tu au anakhonmon



Pos roham naoloanku do sude

Tung manang aha nidokmi

Unang sai marsak ho

Unang sai tangis ho

Aha do ulaning alana



Paboa ma jolo tu au anakhonmon



Lului da inang nimmutuau

Dang na so olo au inang

Alai di dia rongkaphi

Di dia rongkaphi



Nunga tung loja au mangalului

Dang jumpang au na hot di au

So pambahenan na humurang

Alai boasa ikkon sirang



Molo tung sapata ma na sorop

Mambaen bogashi gabe tarborot

Ssapata ni ise on oppung

Mula jadi nabolon



Paboa ma tu au

Paboa ma tu au

Didia rongkaphi

Didia rongkaphi



Molo tung sapata ma na sorop

Mambaen bogashi gabe tarborot

Ssapata ni ise on oppung

Mula jadi nabolon



Paboa ma tu au

Paboa ma tu au

Didia rongkaphi

Didia rongkaphi

Didia rongkaphi

Didia rongkaphi

Didia rongkaphi

Didia rongkaphi

