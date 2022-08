Lirik Lagu Batak Mardua Dalan By Lidya Sigalingging 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Mardua Dalan merupakan lagu yang dipopulerkan Lidya Sigalingging dan diciptakan Jen Manurung.

Lagu Batak Mardua Dalan dirilis di YouTube pada 31 Agustus 2019 ini merupakan singel perdana Lidya Sigalingging.

Lagu Batak Mardua Dalan ini menceritakan penderitaan seseorang karena telah disakiti walau sudah bersabar.

Lirik Lagu Batak Mardua Dalan

Manganju nimmu

Nungnga hubahen

Mangelek nimmu

Nga hu ulahon

Pangidoanmu

Sitau hulehon do

Asal ma boi sonang rohami

Saleleng dohot au

Setia nimmu

Nungnga hubahen

Unang mardua

Nga hu ulahon

Sude nai ito gabe balik do

Laos gabe ho do na

La ho mardua dalan

Dohot si boru i

Saonari on ito tuntun ma lomom

Dang si pangorai au manang si panjujui

Nungnga tung haccit hu hilala hasian

Manghaholongi ho

Alai ingot ma ito mardalan do sapata

Molo lao dengan do i denggan do jaloonmu

Molo na haccit songon pambahenanmi tu au

Haccit do jaloonmu

Setia nimmu

Nungnga hubahen

Unang mardua

Nga hu ulahon

Sude nai ito gabe balik do

Laos gabe ho do na

La ho mardua dalan

Dohot si boru i

Saonari on ito tuntun ma lomom

Dang si pangorai au manang si panjujui

Nungnga tung haccit hu hilala hasian

Manghaholongi ho

Alai ingot ma ito mardalan do sapata

Molo lao dengan do i denggan do jaloonmu

Molo na haccit songon pambahenanmi tu au

Haccit do jaloonmu

Horas ma di ho ito

Dohot si boru halletmi

Horas ma di au ito

Na tininggalhonmon

Horas ma di ho ito

Dohot si boru halletmi

Horas ma di au ito

Na tininggalhonmon

