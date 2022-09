Institut Bisnis IT&B Mendominasi Kejuaraan SOVED 2022

TRIBUN-MEDAN.COM - Tim Debat Bahasa Inggris Institut Bisnis IT&B baru-baru ini kembali mengharumkan nama almamater dengan menjadi Runner-Up 1 dan 2 dalam ajang lomba debat Sumatera Overland Varsities English Debate (SOVED) 2022, yang diselenggarakan oleh Politeknik Cendana Medan bertemakan “Creating Better Generation,” secara daring 27-28 Agustus 2022.

Sumatera Overland Varsities English Debate (SOVED) 2022 merupakan kompetisi debat parlementer Bahasa Inggris yang paling bergengsi di Sumatera. Mahasiswa berprestasi dari sebanyak 25 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seluruh Sumatera berpartisipasi dalam turnamen prestisius ini.

Beberapa diantaranya, Universitas Lampung, Universitas Riau, Universitas Negeri Padang, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Syiah Kuala, Politeknik Sriwijaya, Politeknik Negeri Medan, dan masih banyak universitas lainnya.

Institut Bisnis IT&B mengirimkan 2 tim perwakilan untuk bersaing di ajang tersebut. Sangat membanggakan karena kedua tim yang dikirimkan semuanya berhasil menorehkan prestasi, yaitu IB IT&B A sebagai Runner-Up 1 yang diwakilkan oleh Nico Fernando Tan dan Clara Jesica, sedangkan IB IT&B B sebagai Runner-Up 2 yang diwakilkan oleh James Rivaldo dan Stefanie Chuianda.

Tak hanya itu, mereka semua juga sukses meraih prestasi individu sebagai pembicara terbaik dalam ajang tersebut. Yaitu, Clara Jesica sebagai Overall Best Speaker, Stefanie Chuianda sebagai 3rd Best Speaker, Nico Fernando Tan dan James Rivaldo sebagai Co-4th Best Speaker SOVED 2022.

Prestasi mahasiswa IB IT&B ini diraih berdasarkan beberapa indikator penilaian diantaranya; kemampuan critical thinking, public speaking, dan pengetahuan luas. Sebelum kompetisi, mereka telah mendedikasikan banyak waktu untuk memahami isu-isu yang sedang terjadi di dunia sebagai persiapan.

Tentunya prestasi ini dipersembahkan sepenuhnya kepada Institut Bisnis IT&B yang telah mewadahi segala pelatihan, support, dan fasilitas yang mumpuni, sehingga mahasiswa dapat terus mengasah kemampuan secara kritis.

Managing Director IB IT&B, Dr. Agus Susanto Tan, didampingi Rektor IB IT&B, Prof. Ir. H. Zulkarnain Lubis, MS, PhD, mengucapkan selamat atas prestasi yang berhasil diraih oleh mahasiswa IB IT&B. “Semoga pencapaian ini semakin menginspirasi generasi muda Indonesia khususnya Mahasiswa IT&B untuk terus berkomitmen mengasah skill berbahasa Inggris, public speaking, dan critical thinking guna meraih prestasi yang lebih lagi di masa depan.” Sesuai dengan pesan Kemenristekdikti bahwa setiap mahasiswa harus mampu menjadi SDM Unggul.

