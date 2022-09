Kagetnya Angelina Sondakh saat Reza Artamevia Masih Simpan Foto Adjie Massaid Bareng Sosok Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Reza Artamevia dan Angelina Sondakh sama-sama pernah hadir di kehidupan mendiang Adjie Massaid.

Baik Reza dan Angelina Sondakh tetap akur bak kakak adik meski kini Adjie Massaid sudah berpulang.

Baru-baru ini, Angelina Sondakh syok saat tahu Reza Artamevia masih menyimpan foto Adjie Massaid dengan sosok ini.

Momen Angelina Sondakh bertandang ke rumah Reza Artamevia itu terekam dan dibagikan melalui akun Youtube Keema Entertainment.

Dikutip TribunnewsBogor.com pada Kamis (1/9/2022), Angie, panggilan karib Angelina Sondakh tampak kagum dengan setiap sudut rumah Reza Artamevia.

Angie pun menyoroti pemilihan warna kursi hingga sofa di rumah Reza Artamevia.

Pertemuan Angelina Sondakh dengan Reza Artamevia berlangsung heboh. Reza Artamevia tak henti ucap Masya Allah saat dengar pernyataan Angelina Sondakh (Youtube channel keema entertainment)

Terkait pemilihan warga furniture di rumahnya, penyanyi ternama itu pun mengurai penjelasan.

"Ini living room, aku bikin terbuka semuanya, jadi kalau ada acara plong gitu," ungkap Reza Artamevia.

"Ini warnanya ?" tanya Angelina Sondakh.

"Ini very old, kulit orange dulu. Ini dari zaman dulu waktu aku masih sama almarhum. Aku ubah warnanya jadi ini, more feminim, rangkanya masih kuat," ujar Reza Artamevia.