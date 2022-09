Harga BBM Naik, Sopir Angkutan Umum di Binjai Kesal: Bisa Mati Kalau Begini

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite, Solar, dan Pertamax, resmi naik pada, Sabtu (3/9/2022).

Kenaikan harga bahan bakar ini membuat sejumlah masyarakat di Kota Binjai, Sumatera Utara, resah dan kesal.

Seperti halnya diungkapkan oleh seorang sopir angkutan umum jurusan Binjai-Pinang Baris/Kampung Lalang, Rusdi, saat mengisi BBM di SPBU 14.207.166 yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.

"Saat ini setoran aja kadang gak dapat, apalagi BBM dinaikkan gini, bisa mati kami kalau begini. Bayangkan bang, tarif dari Binjai ke Kampung Lalang atau sebaliknya cuma Rp 7 ribu, paling pun sewanya cuma lima orang. Sementara untuk BBM nya sekali jalan Rp 25 ribu," ujar Rusdi, Sabtu (3/9/2022).

Rusdi mengaku bingung dengan kebijakan yang diambil Pemerintah. Ia menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM semakin menyengsarakan kehidupan rakyat kecil.

"Pusinglah bang. Seharusnya pemerintah mencari jalan lain, bukan malah menyesengsarakan rakyat," ujar Rusdi.

Atas kenaikan harga BBM ini, Rusdi mengaku akan menaiki ongkos sewa penumpang.

"Ongkos segitu aja penumpangnya sedikit. Bagaimana lagi BBM naik gini, pasti ongkosnya kami naikkan juga," ujar Rusdi.

Sementara itu, amatan wartawan Tribun Medan, tampak sejumlah pengendara roda dua dan pengemudi roda empat mengantre untuk mengisi BBM.

Namun, tidak sampai terjadi antrean yang begitu panjang. Tampak daftar harga BBM sudah update menjadi harga yang terbaru.

Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter jadi Rp 10.000 ribu per liter.

Solar dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter. Dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

