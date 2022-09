KB Bukopin Jadi Pionir Obligasi Sosial Sektor Bank Swasta di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com – PT Bank KB Bukopin Tbk menggelar event Agreement Signing Ceremony bersama International Finance Corporation (IFC) World Bank bertajuk “The First Social Bond for Private Sector Bank in Indonesia”.

Acara tersebut merupakan salah satu rangkaian gelaran simbolis perjanjian kerja sama antara Bank KB Bukopin bersama IFC terkait transaksi pinjaman luar negeri senilai 300 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 4,41 triliun.

Adapun pinjaman tersebut mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di Indonesia.

Obligasi sosial tersebut akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pinjaman ini juga akan dialokasikan pada pembiayaan di segmen sosial, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perumahan yang terjangkau, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mendukung kerja sama penerbitan obligasi sosial antara Bank KB Bukopin dan IFC World Bank untuk penerbitan obligasi sosial untuk membuka potensi investasi di Indonesia.

“Kerja sama kedua belah pihak diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” ujar Airlangga dalam siaran pers yang diterima Tribun, Sabtu (3/9/2022).

Untuk diketahui, Bank KB Bukopin akan melakukan beberapa langkah setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC, yaitu berkomitmen menyalurkan kredit kepada tiga sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pascapandemi Covid-19.

Pertama, sektor ritel berupa pembiayaan rumah terjangkau. Kedua, sektor UMKM, termasuk usaha yang dimiliki wanita.

Ketiga, sektor komersial yang meliputi kesehatan, pendidikan (di luar pendidikan K-12), infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi di subproyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan.

Demi menjamin obligasi sosial tersebut diterima pihak atau sektor tersebut, KB Bukopin telah membentuk tim khusus (timsus) untuk mengawasi distribusi dana obligasi sosial.

Social bond pertama bank swasta