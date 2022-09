TRIBUN-MEDAN.com - Hibur anak sambungnya yang baru putus cinta, Irwan Mussry beri hadiah fantastis untuk Al Ghazali.

Baru-baru ini Irwan Mussry memberikan kejutan ulang tahun untuk Al Ghazali.

Sejak menjadi menikahi Maia Estianty, hubungan Irwan Mussry dengan ketiga anak sambungnya terbilang harmonis.

Busana lebaran Maia Estianty dan keluarga (Instagram @alghazali7)

Bak keluarga kandung, Irwan Mussry sering memperlakukan Al, El, dan Dul bak anak kandung sendiri.

Irwan Mussry bahkan memberikan pesan menyentuh kepada Al Ghazali yang berulang tahun pada 1 September 2022 lalu.

Hal ini terlihat dalam postingan Instagram pribadinya.

Irwan tampak memposting foto dirinya dengan Al Ghazali.

Potret keduanya tampak senyum semringah dengan penuh kebahagiaan.

Dul Jaelani, Al Ghazali, Irwan Mussry, Maia Estianty, dan El Rumi (Instagram/maiaestiantyreal)

Lewat caption Instagramnya, Irwan berharap agar putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty bisa lebih bijak, sehat, dan bahagia.

"Another spin around the sun means another year more mature, wiser, happier and healthier! (Di usia yang baru, semoga lebih dewasa, bijak, bahagia, dan sehat!)," tulis Irwan.