ONGKOS Bus Siantar-Tebing Tinggi Naik Rp 5000 imbas Kenaikan Harga BBM

TRIBUN-MEDAN.com, TEBINGTINGGI - Tarif ongkos bus antar kota turut naik seiring kenaikan harga bahan banyak minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah pada Sabtu semalam.

Pantauan Tribun kenaikan ongkos bus antar kota naik mencapai Rp 5 ribu.

Seperti ongkos bus dari Kota Siantar ke Kota Tebingtinggi naik menjadi Rp 25 dari harga sebelumnya Rp 20 ribu.

Sementara itu tarif Pematangsiantar menuju Medan naik menjadi Rp 40 ribu dari harga sebelumnya Rp 30 ribu.

"Ongkos bus dari Siantar - Tebingtinggi naik biasa ongkos Rp 20 sekarang sudah Rp 25, berarti naik Rp 5 ribu," Yohana Damanik penumpang bus saat ditemui, Minggu, (4/9/2022).

Yohana sendiri mengaku kenaikan tarif ongkos sudah diberitahu dari selebaran yang dikeluarkan perusahaan salah satu otobus yang biasa ditumpangi.

Hal itu menyesuaikan kenaikan harga BBM yang diterbitkan pemerintah.

"Kalau saya tiap hari kerja naik bus, jadi ada pemberitahuan akan naik ongkos bus dari Tebingtinggi - Siantar itu Rp 5 ribu. Sebenarnya berat juga tapi memang karena BBM juga naik," kata dia.

Peningkatan tarif bus antar kota juga terjadi pada tujuan Kota Kisaran menuju Kota Pematangsiantar. Ongkos saat ini dipatok menjadi Rp 30 ribu dari tarif sebelumnya Rp 25 ribu.

"Ada kenaikan ongkos dari Kisaran menuju Pematangsiantar sekarang Rp 30 ribu biasanya itu Rp 25 ribu. Padahal baru sehari sejak diumumkan oleh pemerintah kenaikan BBM," kata Daniel Napitupulu.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa harga BBM bersubdisi naik mulai pukul 14.30 WIB.

Hal tersebut disampaikan seiring diumumkannya kenaikan harga Pertalite, Pertamax, hingga Solar oleh Presiden Joko Widodo.

Adapun harga Pertalite telah diputuskan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter mejadi Rp 6.800 per liter, Pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

(cr17/tribun-medan.com)