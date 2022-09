BBM Subsidi Naik, Pedagang Kecil Terancam Gulung Tikar Akibat Sepi Pembeli

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pasca Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM Subsidi, sejumlah harga bahan pokok pangan di Medan mulai naik, Senin (5/9/2022).

Harga bahan pokok pangan mulai naik, setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM Subsidi, Beras, cabai dan telur merangkak naik hingga 30 persen. Kini para pedagang terancam gulung tikar dikarenakan sepi pembeli.

Seorang pedagang di Pasar Jawa, Rita Sembiring mengatakan,harga cabai dan bawang di Pasar Kapuas dan Pasar Jawa di Kecamatan Belawan saat ini mengalami kenaikan hingga 30 persen. Hal ini terjadi akibat ongkos angkut barang yang naik dan kurangnya pasokan barang ke pasar.

Sebelumnya harga cabai berkisar Rp. 60 ribu per kilo menjadi Rp. 80 ribu per kilonya, sedangkan harga bawang putih dan bawang merah dari Rp. 40 ribu per kilo menjadi Rp. 60 ribu per kilonya.

"Harga bahan pokok saat ini mengalami kenaikan hingga 30 persen, yang mengalami kenaikan harga paling drasti cabai sama bawang merah dan bawang putih," Pungkas Rita Sembiring, Senin (5/9/2022).

Terpisah salah satu pedagang beras di Pasar Kapuas, Jamaludin mengatakan, untuk harga beras dan telur saat ini pun turut mengalami kenaikan mencapai Rp. 350 rupiah hingga Rp. 500 rupiah per kilonya.

"Beras sama telur juga saat ini naik, kenaikan mencapai Rp. 350 rupiah hingga Rp. 500 rupiah," Ucap Jamaludin.

Akibat kenaikan bahan pokok tersebut menyebabkan para pedagang menjadi sepi pembeli.

Dia berharap, pemerintah segera membantu para pedagang dan masyarakat untuk menstabilkan kembali harga sembako. Karena kini para pedagang kecil terancam gulung tikar jika harga terus kian naik.

"Kami berharap pemerintah segera menstabilkan harga bahan pokok, jika harga terus kian mengalami kenaikan pedagang kecil bisa gulung tikar, akibat pembeli mulai sepi saat ini, ucap Jamaludin.

(cr29/www.tribun-medan.com).