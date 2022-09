SOSOK Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM yang Kawal Kasus Ferdy Sambo, Ternyata Lahir di Siantar

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Sosok Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM meminta publik tidak lengah mengawal kasus Ferdy Sambo.

Dia mengatakan Sambo bukan orang sembarangan, dia memiliki pengalaman puluhan tahun dalam bidang reserse dan banyak uang.

Taufan bahkan menyebut Ferdy Sambo sebagai bos mafia.

Hal itu disampaikannya usai bertemu di Medan belum lama ini.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ingatkan kasus Ferdy Sambo bisa bebas di persidangan karena dia bukan orang sembarangan. (Tangkapan Layar Video Instagram)

Lantas, Siapakah Sosok Ahmad Taufan Damanik?

Ahmad Taufan Damanik merupakan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia periode 2017–2022 yang sekaligus menjabat sebagai ketua.

Ahmad Taufan Damanik lahir di Pematang Siantar 29 Juni 1965.

Sebelum menjadi komisioner Komnas HAM, dia adalah seorang dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara (1987-2016).

Selain menjadi dosen, pria yang akrab dipanggil Taufan ini juga pernah dipercaya sebagai Indonesia Representative of Child Rights to the Asean Commission on the Promotion and Protection on the rights of Women and Children (ACWC) periode 2013-2016.

Taufan menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya. Ia juga menyelesaikan sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.