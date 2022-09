Lirik Lagu Batak Parumaen Napogos By Romantis Trio

RIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Parumaen Napogos lagu Batak ini diciptakan Anton Siallagan.

Lagu Batak Parumaen Napogos dipopulerkan oleh Romantis Trio.

Lagu Batak Parumaen Napogos ini menceritakan tentang bagaimana seseorang perempuan mengenalkan calon suaminya kepada kedua orang tuanya.

Namun, kedua orang tua juga sudah punya calon suami untuk anaknya yang merupakan anak orang kaya (namora).

Lirik Lagu Batak Parumaen Napogos

Aha do ale inang dia do ale amang

Umbaen sai sip hamu tu au

Ala dung diboto ho anak ni napogos i

Nalaho gabe helami

Tinodo ni rohangki sirongkap ni tondingki

Unang be inang sai ambati

Ditodo roham inang nalao gabe helami

Naingkon anak ni namora

Molo rongkap do inang Tuhan do umboto i

Ai dang na boi ala roha

Unang pola marsak ho unang sai holsoan ho

Ai burju do nalao helamon

Jakhon ma inang nalao helamon

Molo tung pe anak ni napogos

Tuaha ma inang marhelahon namora

Ai molo gabe sirang do ujungna

Burju do dainang paradat do amang

Sidoli nalao gabe helamon

Jalo ma inang jalo ma amang

Jakhon ma nalao helamon

Ido sirongkap ni tondingki

Ditodo roham inang nalao gabe helami

Naingkon anak ni namora

Molo rongkap do inang Tuhan do umboto i

Ai dang na boi ala roha

Unang pola marsak ho unang sai holsoan ho

Ai burju do nalao helamon

Jakhon ma inang nalao helamon

Molo tung pe anak ni napogos

Tuaha ma inang marhelahon namora

Ai molo gabe sirang do ujungna

Burju do dainang paradat do amang

Sidoli nalao gabe helamon

Jalo ma inang jalo ma amang

Jakhon ma nalao helamon

Ido sirongkap ni tondingki

Jalo ma inang jalo ma amang

Jakhon ma nalao helamon

Ido sirongkap ni tondingki

(cr30/tribun-medan.com)