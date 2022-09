Sirkuit Mandalika Gelar Shell Eco-Marathon Indonesia 2022, Diikuti 13 Negara

HO

Pertamina Mandalika International Street Circuit atau Sirkuit Mandalika akan menggelar kompetisi Shell Eco-Marathon Indonesia 2022. Dari Kiri ke Kanan: - Priandhi Satria, President Director of Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Susi Hutapea, Deputy Country Chair & Vice President Corporate Relations Shell Indonesia, Ingrid Siburian, President Director and Country Chair of Shell Indonesia, Nanda Dwi Rendragraha, General Team Manager, D’BASE BINUS ASO School of Engineering, Ariza Aulia Ghiffari, General Manager, UI Supermileage Vehicle