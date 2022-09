Drakor Terbaru The Law Cafe, Begenre Komedi Romantis yang Tayang di Bulan September

Drakor Terbaru The Law Cafe

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - The Law Cafe ini adalah serial drama televisi asal Korea Selatan yang disutradarai oleh Lee Eun Jin dan ditulis oleh Im Ji Eun.

The Law Cafe merupakan salah satu drakor romantis komedi yang diadaptasi dari webcomic arahan sutradara Lee Eun Jin (Cheer Up) dan naskahnya ditulis oleh No Seung A (webcomic), Il Ri (webcomic), dan Im Ji-Eun.

Drakor The Law Cafe ini merupakan sebuah adaptasi dari webtoon yang berjudul ‘Love According to Law’. Drakor ini bergenre romantis dengan topik hukum.

Drama ini menjadi drama comeback Lee Seung Gi sejak drama thriller, ‘The Mouse’ yang dibintanginya setahun yang lalu.

Selain itu, drama ini juga menjadi ajang reuni antara Lee Seung Gi dan Lee See Young setelah empat tahun tidak membintangi drama yang sama.

Drama ini juga menggandeng beberapa aktor papan atas seperti Kim Seul Gi, Ahn Dong Goo, dan masih banyak aktor-aktor senior lainnya.

Berikut Spoiler The Law Cafe

Drama Korea ini mengisahkan tentang Kim Jung Ho, seorang laki-laki pengangguran yang dulunya dikenal sebagai jaksa yang jenius dan Kim Yoo Ri, seorang perempuan pintar yang memutuskan untuk berhenti dari firma hukumnya.

Diceritakan dalam drama ini, Kim Jung Ho harus berhenti dari pekerjaannya akibat skandal korupsi yang dilakukan oleh ayahnya sendiri.

Untungnya, Jung Ho masih memiliki sebuah gedung yang dapat disewakan untuk menghidupi dirinya sendiri.