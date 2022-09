Menohok Sindiran Ahmad Dhani Usai Al Ghazali Curhat Putus dari Alyssa Daguise: Kayak Ibu-ibu

TRIBUN-MEDAN.com - Menohok sindiran Ahmad Dhani usai Al Ghazali curhat putus dari Alyssa Daguise.

Kisah cinta putra sulung Ahmad Dhani, Al Ghazali dengan Alyssa Daguise akhirnya kandas.

Al Ghazali mengaku telah menjalankan shalat istikharah sebelum memutuskan untuk melanjutkan hubungan dengan Alyssa Daguise ke jenjang yang lebih serius.

"Karena ini telah melangkah ke jenjang yang serius disuruhlah shalat istikharah. Setelah shalat istikharah ada jawaban dari Allah, akhirnya pisah," ucap ibunda Al Ghazali, Maia Estiaty di vlog Maia AlElDulTv.

Maia menyebut, ada suatu peristiwa yang terjadi antara Al dan Alyssa yang menyebabkan keduanya berpisah.

Nah, setelah adanya penjelasan dari pihak Al Ghazali, unggahan Alyssa Daguise mendadak disorot.

Tanpa bicara, Alyssa membuat konten video TikTok yang terdapat suara sebagai backsound video.

Suara tersebut berbunyi tentang lebih memilih mencari orang lain di antara jutaan orang, daripada tetap bersama dengan orang yang selingkuh.

"I would rather find another person in the pool of 7 billion people on this planet, than stay with somebody who cheated on me," bunyi suara itu.

Unggahan Alyssa itu pun membuat banyak warganet bertanya-tanya.