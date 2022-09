Telkomsel Hadirkan Program Reply, Modal POIN Pelanggan Sumatera Bisa Raih Smartphone & Saldo LinkAja

Telkomsel hadirkan program “Reply” Reedem Poin di Aplikasi My Telkomsel, khusus untuk para pelanggan di wilayah Operasional Sumatera. Reply merupakan program loyalty dari Telkomsel dimana pelanggan yang menukarkan POIN melalui Aplikasi My Telkomsel berkesempatan mendapatkan hadiah Smartphone 5G dan total jutaan rupiah saldo Link Aja.

TRIBUN-MEDAN.COM, Telkomsel hadirkan program “Reply” Reedem Poin di Aplikasi My Telkomsel, khusus untuk para pelanggan di wilayah Operasional Sumatera. Reply merupakan program loyalty dari Telkomsel dimana pelanggan yang menukarkan POIN melalui Aplikasi My Telkomsel berkesempatan mendapatkan hadiah Smartphone 5G dan total jutaan rupiah saldo Link Aja. Bagi pelanggan yang belum menginstal aplikasi My Telkomsel dapat mengunduh melalui Play Store (Android) atau App Store (IOS) untuk menukarkan poinnya dan berkesempatan memenangkan hadiah melalui program tukar POIN di aplikasi tersebut.

Vice President Consumer Sales Area Sumatera Telkomsel Mulya Budiman mengatakan, “Dalam meningkatkan loyalitas serta memberikan nilai tambah bagi para pelanggan Telkomsel di area Sumatera, kami menghadirkan beragam program berhadiah menarik seperti redeem Poin melalui Aplikasi My Telkomsel. Hanya dengan modal Poin yang didapatkan melalui transaksi layanan atau pengisian pulsa, pelanggan dapat mengikuti beragam program undian berhadiah, penukaran Poin dengan voucher diskon di berbagai merchant ekslusive, penukaram produk dan layanan Telkomsel, hingga berdonasi bisa dilakukan melalui aplikasi My Telkomsel.”

Telkomsel hadirkan program “Reply” Reedem Poin di Aplikasi My Telkomsel, khusus untuk para pelanggan di wilayah Operasional Sumatera. Reply merupakan program loyalty dari Telkomsel dimana pelanggan yang menukarkan POIN melalui Aplikasi My Telkomsel berkesempatan mendapatkan hadiah Smartphone 5G dan total jutaan rupiah saldo Link Aja.

Program Reply sendiri digelar dari mulai 1 September hingga 30 November 2022 dan bisa diikuti oleh seluruh pelanggan di wilayah Sumatera. Cukup dengan mengunduh aplikasi My Telkomsel dan menukarkan 1 Poin di aplikasi tersebut, pelanggan sudah berkesempatan mendapatkan beragam hadiah menarik yang disediakan seperti 2 unit Smatphone 5G, 7 paket saldo Link Aja senilai masing-masing 500 ribu rupiah serta saldo Link Aja dengan nilai 250 ribu rupiah untuk 27 pemenang. Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan redeem Poin melalui SMS dengan cara ketik REPLY kirim ke 777. Pelanggan dapat menukarkan poin sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kesempatan menang yang lebih besar yang akan di undi pada akhir program. Untuk info lebih lanjut mengenai program Reedem Poin melalui Aplikasi My Telkomsel, pelanggan dapat mengakses halaman web https://www.telkomsel.com/promo/REPLY

“Melalui program Reply, Telkomsel berupaya untuk terus mengapresiasi para pelanggan setia dengan berbagi kebahagiaan salah satunya di program undian berhadiah tersebut serta terus memberikan manfaat nyata melalui layanan terbaik. Kami juga berkomitmen untuk terus menjaga semangat melayani tanpa batas dalam menghadirkan layanan dan solusi terdepan bagi pengguna Telkomsel di Sumatera dan seluruh Indonesia. Sebagai digital telecommunication company di Indonesia, Telkomsel hadir membuka semua peluang melalui beragam produk dan layanan terdepan yang dapat membantu kehidupan masyarakat.” Pungkas Mulya Budiman.

Telkomsel hadirkan program “Reply” Reedem Poin di Aplikasi My Telkomsel, khusus untuk para pelanggan di wilayah Operasional Sumatera. Reply merupakan program loyalty dari Telkomsel dimana pelanggan yang menukarkan POIN melalui Aplikasi My Telkomsel berkesempatan mendapatkan hadiah Smartphone 5G dan total jutaan rupiah saldo Link Aja.

(*)