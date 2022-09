Arya Saloka Kembali ke Ikatan Cinta, Keinginan Putri Anne Langsung Jadi Sorotan, Mau Bahagia

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok artis Putri Anne lagi-lagi kembali menjadi pusat perhatian netizen di media sosial.

Hal ini lantaran secara mendadak, Putri Anne mengunggah status yang menyebut dirinya ingin hidup bahagia di Instagram pribadinya @anneofficial1990, Rabu (7/9/2022).

Tak hanya itu saja, Putri Anne juga seolah memberi kode bahwa dirinya sudah lelah merasa sakit hati dan stres.

Karena itu, kini dirinya hanya ingin merasa bahagia dan tak banyak pikiran lagi.

Arya Saloka kembali ke sinetron Ikatan Cinta (Instagram/@Aladin.words.)

"I just wanna be happy, not confused, not hurt, not stressed, just happy (Aku hanya ingin hidup bahagia, tidak bingung, tidak sakit hati, tidak stres. Hanya senang)," unggah Putri Anne.

Sontak saja unggahan Putri Anne tersebut menuai sorotan dari netizen. Mereka pun menduga status Putri Anne tersebut lantaran suaminya, Arya Saloka telah kembali ke sinetron Ikatan Cinta.

Netizen menduga Putri Anne merasa sakit hati melihat interaksi suaminya dengan lawan mainnya, Amanda Manopo.

Apalagi sempat beredar kabar yang menyebut Arya Saloka selingkuh dengan Amanda Manopo.

Baca juga: Arya Saloka Rela tak Makan Berhari-hari demi Kembali ke Ikatan Cinta, Penampilan Baru Bikin Kaget

Tak tanggung-tanggung, bahkan ada video yang memperlihatkan Arya Saloka tidur di pangkuan Amanda Manopo.

Sejak kabar itu banyak beredar, Putri Anne justru menghapus foto-foto dirinya bersama sang suami.