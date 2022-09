HOTMAN Paris Temukan Celah untuk Ringankan Hukuman Ferdy Sambo

TRIBUN-MEDAN.com – Beberapa waktu lalu, Hotman Paris mengegerkan publik dengan pernyataannya yang menolak tawaran menjadi kuasa hukum Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Secara blak-blakan, Hotman Paris mengaku hingga tak bisa tidur selama tiga hari setelah mendapat tawaran dari pihak Ferdy Sambo tersebut.

"Sekarang saya ngaku apa adanya, memang benar Hotman Paris diminta Pak Sambo untuk jadi pengacaranya, juga diminta (jadi) pengacara Ibu PC. Saya tiga hari gak bisa tidur untuk mengatakan yes or no," ujar Hotman Paris yang dikutip dari kanal YouTube TRANS TV Official, Rabu (7/9/2022).

Dilansir dari Tribunnews.com, Hotman Paris mengaku bimbang karena tawaran yang diberikan adalah sebuah impian para pengacara.

"Dari segi kasus, its dream cases bagi lawyer. Ini kasus yang membuat pengacara dimanapun jadi populer," jelas Hotman Paris.

Namun, Hotman Paris memilih menolak tawaran tersebut meskipun ia memiliki celah untuk meringankan hukuman keluarga Ferdy Sambo.

"Dengan berat hati saya menolak. Ada beberapa alasan, mencegah konflik kepentingan, karena saya juga sebagai host di acara televisi yang akan membahas kasus tersebut jadi harus netral, bahkan sampai nanti di persidangan."

"Yang kedua adalah, sejak kasus itu ada jutaan orang yang meminta saya untuk menjadi pengacara keluarga Brigadir J-lah, pengacara Bharada E- lah. Kebetulan saya juga lagi sibuk dengan program Hotman 911," jelas Hotman Paris.

Momen Ferdy Sambo menangis ini dapat menjadi perhatian Hotman Paris, pasalnya hal yang membuat jenderal menangis bukanlah hal yang biasa.

"Orang gak akan peduli soal kalimat menangis itu, bagi seorang Hotman Paris 'hope'. Entah itu kejadian atau tidak, namun saat dia menangis pasti ada sesuatu yang menyentuh terhadap istrinya, tidak lama setelah itu terjadilah penembakan," lanjut Hotman Paris.

Hotman Paris mengungkapkan jika hal ini bisa menjadi celah untuk meringankan hukuman Ferdy Sambo, karena pembunuhan tersebut terjadi secara spontan dan bukanlah pembunuhan berencana.

"Artinya apa, karena Sambo sudah mengakui dia memerintahkan penembakan, berarti sudah dipastikan pembunuhan biasa pasal 338. Tapi pada saat dia emosi lalu merencanakan pembunuhan, apakah ini pembunuhan berencana? Itu nanti yang akan dipakai oleh tim kuasa hukum bahwa itu adalah pembunuhan spontan," ujar Hotman.

Hotman Paris menegaskan jika dirinya tak membela pihak manapun, ia hanya menyoroti BAP yang tertulis dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

(*/Tribun-Medan.com)