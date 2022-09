Lirik Lagu Batak Ise Be Nampuna Au By Putri Siagian

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Lagu Batak Ise Be Nampuna Au dinyanyikan oleh Putri Siagian dan diciptakan Gaols Naibaho.

Lagu Batak Ise Be Nampuna Au memiliki makna yang menyayat hati, yaitu 'siapa lagi yang memilikiku'. Dari judulnya saja, sudah bikin galau.

Lagu Batak Ise Be Nampuna Au ini menceritakan tentang seorang perempuan yang ditinggal menikah oleh sang kekasih.

Namun, perpisahan mereka dikarenakan tidak mendapat persetujuan dari keluarga pihak kekasihnya tersebut, dan laki-laki yang ia cintai harus menikah dengan orang pilihan dari keluarganya.

Lirik Lagu Batak Ise Be Nampuna Au

Sugari ma, sugari ma nian

Dang maragama au

Todoonku do ito,

todoonku Dalan paningkotan hasian

Unang huida i sude namasai

Ribur ni pesta pamasu-masuonmi ito

Hape ho hasian

Sai tangis tarilu-ilu mida au

Huboto do holong ni rohami

Tading doi di au

Songoni do holongki

Rohakki dang boi sirang sian ho ito

Damang dainang mi nang akka sisolhot mi

Pulut rohana manirangkon hita hasian

Tu ise nama au

Paboahon lungun na di rohakkon

Ise be ito

Donganku tangis manang mekkel

Ise be ito

Donganku lao marsisukkunan

Ai nunga saut ho ito

Tu si boru na asing

Ise be ito

Nampuna tintin bola rotan

Ise be ito

Nampuna holong na diroha

Tu ise ma aluhononku

Arsak ni rohakkon

[Interlude]

(cr30/tribun-medan.com)