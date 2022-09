Nyaris Jadi Pengacara Ferdy Sambo, Hotman Paris Galau Sampai tak Bisa Tidur 3 Hari Gegara Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea belakangan ini menjadi sorotan publik.

Hal ini lantaran saat menjadi bintang tamu dalam acara Heart to Heart Trans TV, Rabu (7/9/2022) Hotman Paris Hutapea mengaku tidak bisa tidur selama 3 hari karena kasus pembunuhan Brigadir J.

Diakui Hotman Paris Hutapea, dirinya memang sempat mendapatkan tawaran dari pihak Ferdy Sambo untuk menjadi penasehat hukumnya.

Hotman Paris memberikan kejutan dengan menolak menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Ia mengaku menolak permintaan dari tersangka pembunuhan itu. (Kolase Hotman Paris dan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi)

Pengacara berdarah Batak ini pun tidak langsung memberi jawaban kepada pihak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Saat mempertimbangkan permintaan itu, Hotman Paris bahkan sampai tidak bisa tidur selama tiga hari.

"Sekarang saya ngaku apa adanya, memang benar Hotman Paris diminta Pak Sambo untuk jadi pengacaranya, juga diminta (jadi) pengacara Ibu PC," ungkap Hotman Paris.

"Saya tiga hari nggak bisa tidur untuk mengatakan yes or no," lanjutnya.

Hotman Paris mengaku, kasus yang menyeret nama Ferdy Sambo dan istrinya itu bisa menaikkan popularitas seorang pengacara.

"Dari segi kasus, its dream cases bagi lawyer. Ini kasus yang membuat pengacara dimanapun jadi populer," jelas Hotman Paris.

Tetapi setelah mempertimbangkan banyak hal, Hotman Paris akhirnya memilih untuk menolak tawaran dari pihak Ferdy Sambo.