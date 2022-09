JADWAL LIGA ITALIA: Mulai Sabtu Malam Napoli vs Spezia, Inter Milan vs Torino, Sampdoria vs AC Milan

TRIBUN-MEDAN.com - Jangan lewat sejumlah pertandingan seru kompetisi Liga Italia Serie A berlangsung pekan ini.

Pertandingan Liga Italia yang dijadwalkan di antaranya Napoli vs Spezia, Inter Milan vs Torino, Sabtu (10/9/2022), Sampdoria vs AC Milan hingga Selasa, 13 September 2022, Empoli vs AS Roma

Skuat Inter Milan (Twitter/Inter)

Pekan keenam Liga Italia dibuka dengan laga antara Napoli vs Spezia pada Sabtu, (10/9/2022) pukul 20.00 WIB.

Baca juga: Giliran AKBP Jerry Siagian Anak Buah Irjen Fadil Imran Diadili, AKP Dyah Cukup Minta Maaf

Di hari yang sama, Inter Milan menyambut tamunya, Torino pukul 23.30 WIB.

Sedangkan sang juara bertahan, AC Milan bakal bertandang ke markas Sampdoria pada Minggu, (11/9/2022) pukul 01.45 WIB.

Penyerang Juventus, Dusan Vlahovic dan Angel Di Maria (Twitter/Juventus)

Lalu, dua tim raksasa lainnya, Juventus dan AS Roma bakal melakoni laga kandang dan tandang.

Si Nyonya Tua tampil melawan tim yang hampir terdegradasi musim lalu, Salernitana pada Senin (11/9/2022) pukul 01.45 WIB.

Baca juga: FAKTA LAIN Gerakan 30 September, Soeharto Bertemu Latief Bahas Isu Dewan Jenderal,Kenapa tak Diculik

Anak asuh Jose Mourinho bertandang ke markas Empoli di keesokan harinya, (Selama (12/9/2022) pukul 01.45 WIB.

Berikut Jadwal Liga Italia Pekan Keenam:

Sabtu, 10 September 2022