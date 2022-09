Komitmen Untuk Serius, Riza Syah Sudah Siapkan Rumah Untuk Lyodra Ginting, akan Segera Menikah? 

TRIBUN-MEDAN.com – Hubungan penyanyi Lyodra Ginting dengan Riza Syah memang terbilang masih baru, pasangan ini baru 10 bulan menjalin asmara.

Namun diakui oleh Riza Syah bahwa ia dengan Lyodra Ginting sudah komitmen untuk menjalin hubungan serius.

Riza Syah mengatakan, sejak awal berpacaran dengan Lyodra Ginting, ia memang tak ingin bermain-main.

Menurutnya, sudah ada komitmen yang dibicarakan sejak awal.

“Kita sudah menjalani komitmen, mau nggak mau harus serius satu sama lain," kata Riza Syah di kanal YouTube Intens Investigasi, Kamis (8/9/2022).

Kemudian, Riza Syah membeberkan beberapa sikap yang disukainya dari sosok gadis Batak itu.

"Dia baik, perhatian, penyayang, humoris, sama kalau yang lain dia berprestasi itu bonus," kata Riza Syah.

Aktor 28 tahun itu juga mengatakan ada kesamaan sifat antara dia dengan Lyodra Ginting.

"Karakternya sama. Rada-rada konyol, out of the box. Ketawa, ketawa sendiri, semua diobrolin, dibercandain," ucapnya memaparkan.

Kemudian, Riza berterima kasih kepada masyarakat, terutama penggemarnya yang telah mendukung hubungannya dengan Lyodra.

Baca juga: Pacarnya Pelukan dengan Verrel Bramasta Tanpa Baju, Netizen Langsung Wanti-wanti Lyodra Ginting