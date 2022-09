Lirik Lagu Batak Anak Tading Maetek By Abigael

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Anak Tading Maetek dirilis pada tahun 2018 ini merupakan karya dari Tilhang Gultom.

Lagu Batak Anak Tading Maetek dipopulerkan oleh Abigael.

Lagu Batak Anak Tading Maetek yang artinya 'anak kecil yang ditinggal' menceritakan tentang tangisan seorang anak dengan sang ibunda yang telah meninggal.

Setelah beranjak dewasa, ia pun masih meratapi hidupnya yang malang. Setiap pulang kampung dari tanah rantaunya, dia pun masih merasakan kesedihan yang mendalam.

Lirik Lagu Batak Anak Tading Maetek

Tio~ pe mual dang

tarinum ahu

Porhot~ pe hau dang

tarjangkit ahu

Tarso~ngon

sanduduk ngil-ngil

na marsalaon i

Na hansit na di ahu

ale inang

Gira do ahu

tading-tadingan

da nahinan

Na hansit na di ahu

ale inang

Gira do ahu

tading-tadingan

da nahinan

Maru~mur ma ahu inang

satonga taon

Ditingga~lhon

damang dainang i

Na ha~nsit

jala na bernit

hutaon do i

Dipaninggalhon mi

di ahu inong

Di ahu on

anakhon mon na dangol on

Dipaninggalhon mi

di ahu inong

Di ahu on

anakhonmon na dangol on

Dang tarsuhat be

sidangolon inong

Dipaninggalhon mi di ahu

Dang tarsuhat be

sidangolon inong

Di ahu anakmu na dangolon.



Huha~ol ma inong

udeanmi

Huga~ruk ma inong

tanomanmi

Landit

songon patung

manongnong i



Hurimpu do boi pajumpang

tu damang i

Hape naung sonang

do disihalonglongan i.

Hurimpu do boi pajumpang

tu damang i

Hape naung sonang

do disihalonglongan i.

Dang tarsuhat be

sidangolon inong

Dipaninggalhon mi di ahu

Dang tarsuhat be

sidangolon inong

Di ahu anakmu na dangolon.

(cr30/tribun-medan.com)