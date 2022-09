SPOILER Drakor X in Crisis, Drama Korea Terbaru Bergenre Komedi

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drakor X in Crisis adalah salah satu drama Korea terbaru yang tayang bulan ini.

Drakor X in Crisis bergenre komedi yang pasti akan menghibur.

Drakor X in Crisis ini diperankan oleh Kwon Sang Woo, Lim Se Mi, dan Sung Dong Il.

Berbeda dengan drama Korea biasa, drama ini ditayangkan sebanyak 6 episode di Wavve. Drakor ini disutradarai oleh Kim Jung Hoon.

Cuplikan drakor X in Crisis

Sinopsis Drama Korea X in Crisis

X in Crisis drama adaptasi dari novel asal Korea bertajuk It Hurts Because I'm A Middle Aged Man yang menceritakan tentang kehidupan malang seseorang.

Menceritakan kisah Yoon (Kwon Sang Woo) yang merupakan lulusan dari universitas bergengsi dan telah bekerja di sebuah perusahaan besar.

Pada awalnya, dia berpikir bahwa ia akan menjalani kehidupan normal sebagai orang sukses pada umumnya. Namun, pemikiran tersebut ternyata tidak terjadi.

Kini dirinya bahkan menjadi pria paruh baya biasa yang berada di ambang kebangkrutan dan kemerosotan hidup. Ia memiliki karakter yang baik namun suka pamer.

Istrinya (Lim Se Mi), memiliki cita-cita bekerja sebagai web novelis populer. Yoon pun kerap memberikan energi positif kepada sang istri untuk mengejar cita-citanya.