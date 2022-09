BERITA Populer Hari Ini, Deolipa Kirim Surat ke Kapolri hingga Bripka RR Akhirnya Ubah Keterangan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - The Good Spot (TGS) kembali hadir di Medan untuk menunjukkan eksistensi Pop Up Store. Kali ini The Good Spot Vol.7 digelar disatu ruangan Jawara Roti & Kue Store Kesawan Medan.

TGS ini akan berlangsung selama tiga hari yakni 9-11 September 2022.

Vany selaku penyelenggara mengatakan The Good Spot Vol. 7 ini mengangkat konsep Kopi, Roti dan Kreasi.

Dengan tujuan menstimulus sektor ekonomi para pelaku usaha, seperti sebelumnya produk brand lokal kini semakin banyak diminati masyarakat kota Medan baik itu berupa pernak-pernik, pakaian, tanaman hias hingga kebutuhan rumah tangga.

"Setiap pelaksanaan konsepnya selalu berbeda-beda dari yang pertama sampai yang ketujuh ini. Nah untuk yang ketujuh ini kita ambil konsepnya kopi roti dan kreasi karena kebetulan kita juga ngadainnya di toko roti," ujar Vany kepada Tribun, Jumat (9/9/2022).

Vany mengatakan antusias brand lokal cukup tinggi sehingga beberapa brand tidak dapat diterima karna tempat yang terbatas.



