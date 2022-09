Dizeru Luncurkan Produk As Roda Berkualitas Terbaik dan Awet

Dizeru kembali menciptakan produk as roda terbaru yang sudah teruji kualitasnya dimana memiliki garansi, tahan lama dan dengan harga yang kompetitif.

TRIBUN-MEDAN.COM - As atau poros adalah pusat atau sumbu dari suatu lingkaran atau roda kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor. Pada roda mobil, as dilengkapi dengan bantalan agar putarannya menjadi licin serta perangkat untuk meredam kejutan yang dikenal sebagai shock absorber atau suspensi.

Saat menjalankan kendaraan mobil, as roda dihubungkan dengan mesin penggerak kendaraan untuk menggerakkan roda dari mobil, lalu pada pengereman kendaraan, di mana gerak roda kendaraan dihentikan oleh perangkat rem yang dihubungkan dengan mekanisme pada as roda, selain itu as roda juga bekerja untuk mengendalikan arah jalannya kendaraan melalui setir dan sistem kemudi kendaraan.

Berbeda dengan truk atau truk kontainer yang memang didesain sedemikian rupa untuk mengangkut material-material berat sehingga membutuhkan pasokan tenaga yang kuat. Dengan alasan inilah, pada kendaraan seperti truk jenis penggerak rodanya sedikit berbeda dengan mobil-mobil kecil. Biasanya jenis penggerak truk dapat diketahui dari emblem yang menempel pada bagian depan kepala truk.

Kini Dizeru kembali menciptakan produk as roda terbaru yang sudah teruji kualitasnya dimana memiliki garansi, tahan lama dan dengan harga yang kompetitif pula. As roda Dizeru miliki beberapa tipe yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kendaraan seperti Hino Dutro, Hino Tronton, Mitsubishi PS100, PS120, Canter maupun Fuso.

Salah satu pengguna produk as roda Dizeru mengatakan "Saya sangat puas terhadap produk as roda DIZERU karena terbukti awet, kualitas terjamin, tahan lama dan harga juga terjangkau," ucap Billy dari Black Motor yang merupakan pengguna setia dan penjual As Roda Dizeru.

Untuk sparepart truk seperti as roda pastikan untuk as roda Dizeru selalu jadi pilihan utama anda, dengan harga yang terjangkau sudah miliki kualitas terbaik dan produk yang awet.

