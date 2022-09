DUEL Sengit PSMS Medan Vs Karo United Sore Ini, Berebut Tahta Klasemen Grup Barat Live TV Online

TRIBUN MEDAN/ARDI

Duel sengit akan tersaji hari ini antara PSMS Medan vs Karo United. Keseruan laga PSMS Medan vs Karo Liga 2 musim 2022/2023 ini dihelat di Stadion Teladan, Medan, kick off pukul 16.00 WIB live streaming TV Online Vidio.com.