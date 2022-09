Nikmatnya Kulineran di Kagayaku Japanese Grill & Shaburi, All You Can Eat Terlengkap se-Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Berbicara mengenai kuliner, Kota Medan selalu menyajikan kuliner yang menggugah selera. Selain makanan nusantara, kini berbagai menu ala Jepang juga melengkapi kulineran Kota Medan.

Sensasi menu All You Can Eat ala Jepang selalu menjadi incaran para pecinta kuliner di Medan. Karena selain mengenyangkan, menu ini menjadi andalan ketika berkumpul dengan kerabat dan saudara.

Nah, kali ini Tribun Medan merekomendasikan salah satu resto All You Can Eat terlengkap yang ada di Kota Medan yaitu Kagayaku Japanese Grill & Shaburi.

Disini kamu bisa menikmati daging premium dengan harga mulai dari Rp 88 ribu aja, murah banget kan Tribuners.

Nah, selain itu disini juga menghadirkan pilihan daging dan sambal terbanyak sehingga membedakan dengan AYCE lainnya. Adapun pilihan daging gang ditawarkan sebanyak 15 jenis daging premium dan 12 varian sauce yang hadir dengan cita rasa berbeda.

Disampaikan oleh Captain Kagayaku Japanese Grill & Shaburi Sandy dan Waiter Erna Ginting, Kagayaku merupakan All You Can Eat pertama yang memiliki varian daging dan sauce sebanyak itu loh tribuners.

Dan dijamin, ini hanya ada di Kagayaku dan tidak akan kamu temukan di resto AYCE manapun.

Selain itu, Kagayaku juga hadir dengan side dish yang menggugah selera, dan ragam menu tersebut hadir dengan pilihan menu berbeda setiap harinya.

Nah kali ini saat Tribun Medan kulineran di Kagayaku, tersedia varian side dish yang memanjakan lidah seperti kwetiau goreng, chicken skin crispy, salad, buah-buah, ragam kue tradisional, kimchi, nasi goreng, dan tidak ketinggalan pilihan Sushi nya bikin nagih.