Inilah Sosok Fritz Hutapea, Punya 65 Unit Apartemen Hingga Kelola Villa Mewah, Dikenal Rendah Hati

Inilah sosok Fritz Hutapea, putra bungsu Hotman Paris yang bakal segera menikah.

Selain menjadi pengacara, Fritz Hutapea diketahui mempunyai 65 unit apartemen hingga kelola villa mewah sang ayah di Bali.

Meski sukses dan bergelimang harta, Fritz dikenal rendah hati.

Hotman Paris dan Keluarganya di acara Wisuda Fritz Hutapea.

Putra pengacara Hotman Paris, Fritz Hutapea baru saja melamar kekasihnya, Chen Giovani.

Kabar bahagia itu dibagikan Fritz Hutapea melalui akun Instagram @fritzhutapea, Kamis (8/9/2022)

Fritz membagikan video reels yang memperlihatkan momen dirinya melamar Chen Giovani di Bali.

"08.09.2022," tulis keterangan postingan.

Fritz mengeluarkan sebuah kotak cincin lalu berlutut di hadapan Chen Giovani.

Ia kemudian membuka kotak cincin tersebut dan berkata, "Will you marry me?"

Dengan dress hitamnya, Chen Giovani spontan menutup mulut dan terlihat tak percaya.