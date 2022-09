PRILLY Latuconsina Akui Enggan Nikah, Sebut Bikin Tambah Masalah dan Bikin Pusing

TRIBUN-MEDAN.com – Prilly Latuconsina dikenal sebagai salah satu publik figur yang sukses di usia muda.

Selain piawai bermain peran, Prilly Latuconsina juga terkenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki beragam jenis usaha.

Tak hanya itu, kini Prilly Latuconsina juga menjadi salah satu klub bola yang ada di Indonesia.

Karir Mantan kekasih Aliando Syarief ini pun semakin melejit hingga dirinya sukses meraih banyak penghargaan bergengsi.

Baru-baru ini, Prilly terpilih sebagai aktris wanita terfavorit dan wajah cantiknya juga pernah terpampang di majalah Forbes.

Seakan sudah memiliki segala hal dalam hidupnya, Prilly memang beberapa kali megakui jika dirinya tak tertarik untuk menikah.

Baru-baru ini, Prilly kembali membuat pengakuan yang mengejutkan.

Pasalnya, wanita 25 tahun itu mengutarakan niatannya untuk tak menikah jika hal itu tak diwajibkan dalam agama.

Ia lebih memilih untuk hidup sendiri selamanya.

"Kayaknya kalau nikah nggak diwajibin sama agama, I'm just gonna be alone forever," kata Prilly Latuconsina dilansir dari dari unggahan akun @lambegosiip.