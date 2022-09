Honda Premium Matic Day Dukung Gaya Berkendara Pecintanya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Besarnya antusias masyarakat mengenal lebih dekat dengan jajaran matik premium unggulan Honda menginspirasi PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara (Sumut) untuk kembali menghadirkan gelaran bertajuk “Honda Premium Matic Day“ yang dijadwalkan berlangsung pada 9 s/d 18 September 2022 di salah satu pusat perbelanjaan terbesar Plaza Medan Fair.

Sutjipto, Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan, saat ini motor tidak hanya menjadi armada transportasi yang menemani aktivitas harian, namun juga menjadi cerminan dari karakter dan gaya hidup para pecintanya. Karenanya Honda Premium Matic Day dihadirkan sebagai bagian dari upaya Honda semakin Satu Hati dan mengajak masyarakat khususnya para pecinta skutik untuk mengenal lebih dekat dengan jajaran skutik premium Honda.

Mematuhi protokol kesehatan, exhibition yang mencuri perhatian para pecinta skutik ini memamerkan sederet keluarga besar matik premium Honda, sebut saja New Honda Vario 160, New Honda PCX 160, dan New Honda ADV160 yang tampil memukau dan menjawab rasa penasaran para pecinta skutik besar Honda.

Pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai keunggulan yang diusung masing-masing skutik premium Honda. Seperti halnya New Honda Vario 160 yang hadir memukau dengan desain bigger, greater, dan prouder yang menghadirkan kesempurnaan berkendara dengan performa skuter matik besar yang membanggakan.

Para pengunjung Plaza Medan Fair juga dipuaskan dengan tampilan mewah dari skutik besar New Honda PCX 160 yang mengajak para pecintanya tampil semakin elegan dan impresif, dan hadir dengan terobosan terbaru yang akan membawa pecintanya hingga ke titik pencapaian tertinggi.

Pesona tiada lawan juga datang dari New Honda ADV160 seukses mempertahankan identitasnya sebagai skutik besar penjelajah jalanan terbaik yang tangguh, membanggakan, dan kaya akan fitur canggih yang menjawab kebutuhan masyarakat untuk bereksplorasi melintasi berbagai kondisi jalan setiap hari.

Dengan syarat dan ketentuan berlaku, gelaran HPMD kali ini juga akan mempersembahkan beragam promo menarik. Sebut saja potongan tenor hingga 1 bulan, dan potongan angsuran hingga 40 ribu rupiah. Selain itu, Honda juga akan memberikan cicilan tenor up to 48 bulan, dan diskon uang muka sampai dengan 1,5 juta rupiah.

Sutjipto menambahkan, Honda Premium Matic Day menjadi salah satu bentuk apresiasi Honda kepada para pecinta matik di wilayah Sumatera Utara. Melalui jajaran skutik premium, Honda tidak hanya berupaya menghadirkan sensasi berkendara menyenangkan dan membanggakan, namun juga berkendara aman melalui dukungan sejumlah fitur dan teknologi canggih yang membantu melindungi keselamatan dan hal-hal berharga dalam hidup para pecintanya.

(*)