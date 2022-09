Link Nonton dan Spoliler Drakor Suriname, Mengisahkan Tentang Penangkapan Bandar Narkoba

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drakor Suriname atau Narco-Saints menjadi perhatian para pecinta drama Korea.

Drakor Suriname terbaru Narco Saints akan tayang di Netflix pada 9 September 2022.

Drakor Suriname merupakan drama bergenre action, thriller, crime dengan total 6 episode.

Selain jalan ceritanya yang seru, drakor yang satu ini juga menggaet para aktor Korea papan atas. Seperti Ha Jung Woo, Hwang Jung Min, Park Hae Soo, Jo Woo Jin, Yoo Yeon Seok dan Chang Chen.

Yoon Jong Bin dipercaya sebagai sutradara ia juga sebelumnya pernah +sukses dengan serial The Spy Gone North.

Serial original Netflix terbaru yang awalnya dikenal dengan judul Suriname ini menggandeng Ha Jung Woo, Hwang Jung Min, Park Hae Soo, Jo Woo Jin, Yoo Yeon Seok dan Chang Chen dalam peran penting.

Drama yang rencananya berjumlah 6 episode ini akan disutradarai Yoon Jong Bin yang pernah memimpin film hits seperti The Spy Gone North, Kundo: Age of the Rampant, Nameless Gangster: Rules of the Time dan lainnya.

Spoiler

Drama ini menceritakan tentang seorang pengusaha sipil yang membantu NIS secara diam-diam beroperasi untuk menangkap seorang bandar narkoba di Suriname, Amerika Selatan.

Ha Jung-woo berperan sebagai Kang In-gu, seorang pengusaha sipil yang memulai bisnis di Suriname untuk menjadi kaya.