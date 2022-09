Polres Toba Kawal Demo Pekerja Lokal SAJO

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Puluhan pekerja Lokal SAJO menggelar aksi di depan Kantor PT Shimizu Adhi Karya, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Senin (12/9/2022).

Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kesenjangan yang selama ini mereka rasakan atas perlakuan perusahaan yang mempekerjakan mereka.

Diduga, PT Shimizu Adhi Karya dianggap tidak mampu memenuhi tunjangan sesuai kebutuhan para pekerja, padahal hal ini telah dibicarakan melalui 5 kali perundingan yang telah dilewati antara pihak pekerja dan perusahaan.

Dengan begitu, para pekerja merasa mendapat perlakuan diskrimninatif dari perusahaan, dan hal ini sangat bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu hak untuk mendapatkan kesepakatan dan perlakuan sama dari perusahaan tanpa diskriminasi.

"Pekerja lokal SAJO yang statusnya pekerjanya all in dan status basic 8 jam kerja menuntut agar dibayarkan tunjangan makan 1 kali dalam 1 hari, mulai dari mereka bergabung di perusahaan SAJO. Karena pada saat pertama perusahaan mulai melakukan pekerjaan di proyek Asahan 3 Hepp, pekerja diberikan makan 1 kali tanpa ada ketentuan status pekerja dan pekerja dari Luar yang status pekerjanya all in dan 8 jam kerja diberikan makan 3 kali dalam satu hari plus mess dan transport. Pekerja lokal yang statusnya over time 12 jam kerja menuntut agar perusahaan membayar tunjangan makan pekerja sebesar Rp 25,000 sekali Makan. Pekerja lokal SAJO menuntut agar perusahaan SAJO membayarkan tunjangan makan pekerja status all in, basic 8 jam kerja dan pekerja over time pada saat kontrak berjalan. Pekerja lokal SAJO menuntut agar hak-hak dari pekerja dilampirkan dalam kontrak kerja mereka masing-masing," tuntut masa aksi saat demonstrasi berlangsung.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Toba Kompol Jhonny Siregar membenarkan aksi tersebut. Jhonny mengatakan, untuk kekuatan pengamanan sejumlah 30 Personil Polres Toba dikerahkan guna mengamankan aksi.

"Pengamanan aksi unjuk rasa terkait tunjangan makan karyawan pekerja local PT Shimizu Adhi Karya berlangsung aman dan kondusif," kata Jhonny saat dikonfirmasi.

Selain itu, Jhonny juga meminta masyarakat yang menyampaikan aspirasinya jangan mudah terprovokasi dan disusupi oknum tak bertanggungjawab yang ingin membenturkan antara masyarakat dan aparat keamanan.

"Kami Polri akan melayani masyarakat dan siap mengamankan aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara humanis. Penyampaian pendapat di muka umum diatur dan dijamin oleh undang-undang. Namun jangan sampai aksi dilakukan secara anarkis dan merusak fasilitas umum," pungkasnya.

(akb/tribun-medan.com)