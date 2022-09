Lirik Lagu Batak Marjanji Au By Henry Manullang

Lirik Lagu Batak Marjanji Au By Henry Manullan

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Marjanji Au dipopulerkan oleh Henry Manullang lagu ini diciptakan oleh Rinal Jhonson Situmorang.

Lagu Batak Marjanji Au dirilis pada tahun 2019 tahun lalu pada tahun 2019 lalu dan kini sudah ditonton 6,5 juta kali di Youtube Lumbung Music.

Lagu Batak Marjanji Au lagu ini menceritakan tentang ketulusan dan kesetiaan kepada pasangannya.

Lirik Lagu Batak Marjanji Au

Ho na huhaholongi i

Si boru na manaluhon au

Alani burjumi lambok ni hatami

Sai naeng ma au jonok di lambung mi

Ho na huhaholongi i

Toho ma ho boru ni raja i

Serep ni rohami songon dainang i

Ikkon ho nama na lao saut di au

Marjanji au dukkon saut ho di au

Pasonangon ku ho saleleng mangolu au

Holan tu ho pasahatonku i

Holso las ni roha na di bagas rohakki

Sasada ho na huhaholongi i

Rade ma ho manjalo au

Nga gok be rohakki

Laho mangalap ho

Gabe parsondukki

Hooo haholonganku toho maho boru ni raja i

Serep ni rohami songon dainang i

Ikkon ho nama na lao saut di au

Marjanji au dukkon saut ho di au

Pasonanganku ho saleleng mangolu au

Holan tu ho pasahatonku i

Holso las ni roha na di bagas rohakki

Sasada ho na huhaholongi i

Rade ma ho manjalo au

Nga gok be rohakki

Laho mangalap ho

Gabe parsonduk hi

Gabe parsonduk hi

Gabe parsonduk hi

(cr30/tribun-medan.com)