NGIKUT Nasib Ammar Zoni, Ikatan Cinta Akhirnya Depak Deva Mahenra Usai Arya Saloka Kembali 

TRIBUN-MEDAN.com - Diketahui, kembalinya Arya Saloka membuat Sinetron Ikatan Cinta kembali menemui jati dirinya dan nasib Deva Mahenra terancam sama seperti Ammar Zoni.

Deva Mahenra terlihat pamit melalui laman instagram Asma Nadia usai Arya Saloka kembali, hal ini seperti kisah Ammar Zoni yang kontraknya diputus karena kalah menarik.

Deva Mahenra seperti Ammar Zoni yang menjadi korban 'keganasan' Sinetron Ikatan Cinta, dihempas saat tak lagi menarik.

Ammar Zoni yang sempat digadang-gadang akan menjadi pendamping Amanda Manopo tak berhasil memikat para penonton.

Hingga diganti dengan Deva Mahenra yang mengisi kekosongan pemeran Aldebaran yang telah pergi dari Ikatan Cinta.

Namun setelah Arya Saloka pemeran Aldebaran kembali, Deva Mahenra pun kembali dihempas seperti Ammar Zoni.

Kini Deva Mahenra pemeral Sal diceritakan akan kembali ke Australia, tempat ia berasalah sebelum datang ke keluarga Pondok Pelita.

Hal ini terungkap dalam cuitan twitter Asma Nadia, penulis Ikatan Cinta.

"Kerja kedua dgn @DevaMahenra setelah @CintaLaki2Biasa @Starvisionplus salah 1 adaptasi terbaik buku Asma Nadia (@NetflixID). Sll hepi 1 proyek dgn aktor berbakat yg sabar & rendah hati. Baik-baik yang siap2 ke Aussie. Looking forward to working with you again- one day," kata Asma Nadia.

Sal ceritanya akan kembali ke Australia setelah masalah dengan Siena selesai dan terbongkarnya kesalahan Mama Rossa tak ingin mendonorkan ginjalnya pada mamah Sal.