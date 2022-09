Penyesuaian Tarif Angkutan Darat di Sumut Pascakenaikan Harga BBM Masih Menunggu SK Pergub

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Penyesuaian tarif angkutan darat pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumatera Utara masih ditunda meski telah diumumkan oleh Kementerian Perhubungan RI pada 11 September 2022 lalu.

Kepala Bidang Lalulintas Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Utara, Agustinus Panjaitan mengatakan penyesuaian tarif baru akan dilakukan usai diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub).

"Dishub Sumut, Organda serta stakholder terkait sudah sepakat melakukan penyesuaian tarif angkutan darat seperti bus, angkutan kota (Angkot) dan angkutan perdesaan," ujar Agustinus, Rabu (14/9/2022).

Dikatakannya, kesepakatan itu ditetapkan melalui rapat di Kantor Dishub Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin 12 September 2022 kemarin.

"Untuk tarif dasar, yakni biaya pokok dan margin sebesar Rp 122 per penumpang per kilometer naik menjadi Rp153 per penumpang per kilometer atau naik sekitar 25,41 persen. Tarif batas atas ini, artinya operator menetapkan tarif maksimum. Jadi, tarif batas atas sebesar Rp 206 per numpang per kilometer. Tarif batas bawahnya, Rp123 per penumpang per kilometer," jelasnya.

Agustinus kembali menjelaskan masing-masing operator angkutan darat nantinya akan melakukan penyesuaian tarif dengan mengkalikan jarak dengan tarif batas atas atau tarif batas bawah.

"Tinggal dikalikan saja jaraknya. Contohnya, dari Siantar - Parapat sekitar 128 kilo meter. Jadi, kalau mau dia pakai batas atas kali Rp 206, sekitar Rp 28 ribu kira-kira lah," sebut Agustinus.

Setelah tercapai kesepakatan kenaikan tarif ini, Agustinus mengatakan bersama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumut, Supriyanto menghadap Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi di rumah dinas Gubernur Sumut, kemarin.

Pertemuan itu, untuk membahas penyesuaian tarif dengan ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ya betul (bertemu Gubernur Sumut), emang akan kita tetapkan melalui pergub. Sekarang proses pengajuan dari Gubernur ke Biro Hukum. Baru nanti diajukan Pergubnya," sebut Agustinus.