JADWAL Siaran Langsung Liga Europa Malam Ini Sheriff vs Man United, AS Roma Vs HJK Live SCTV

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal siaran langsung Liga Europa yang berlangsung Kamis (15/9/2022) malam hingga Jumat dini hari WIB nanti.

Jadwal Liga Europa yang tayang live SCTV malam ini akan menyajikan laga antara Sheriff Tiraspol vs Manchester United hingga AS Roma vs HJK.

Laga Sheriff Tiraspol vs Manchester United kick off pukul 23.45 WIB, sedangkan laga AS Roma vs HJK jam 02.00 WIB.

Sedangkan laga Liga Eropa lainnya dapat diakses melalui Vidio.com.

Pada pekan kedua fase grup ini, hanya Arsenal vs PSV yang ditunda.

Penundaan tersebut karena masih terkait dengan kematian Ratu Elizabeth II.

Baca juga: Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire Jadi Kambing Hitam Kekalahan Man United atas Real Sociedad

“Pertandingan kandang Liga Eropa UEFA kami melawan PSV Eindhoven, yang dijadwalkan pada Kamis 15 September, telah ditunda.

Penundaan ini mengikuti hubungan antara UEFA, Polisi Metropolitan dan kami sendiri, setelah meninggalnya Yang Mulia Ratu Elizabeth II.

Kami bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menjadwal ulang pertandingan dan tiket apa pun (termasuk yang dibeli melalui Penukaran Tiket atau diterima melalui Transfer Tiket) dan/atau paket keramahtamahan yang dibeli untuk perlengkapan ini akan berlaku untuk tanggal yang dijadwalkan ulang.

Untuk pemegang tiket musiman yang telah menjual tiketnya melalui Penukaran Tiket atau mentransfer tiketnya melalui Transfer Tiket, tiket Anda akan tetap tidak aktif untuk tanggal yang dijadwalkan ulang.

Baca juga: Juventus Kalah Lagi di Liga Champions, Alasan Allegri Buruknya Performa Juve, Langsung Bergema Out