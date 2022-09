LINK NONTON Drakor Watcher, Drama Korea Bergenre Thriller Psikologis, Berkisah Tentang Polisi Korup

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau Drakor Watcher merupakan drama yang diperankan Seo Kang Joon yang tayang di OCN pada tahun 2019 lalu.

Drakor Watcher ini juga dibintangi oleh dua bintang Korea kenamaan, yakni Han Suk Kyu dan Kim Hyun Joo yang aktingnya nggak kaleng-kaleng.

Tayang sebanyak 16 episode, Drakor Watcher berkisah tentang tiga orang bernama Do Chi Kwang (Han Suk Kyu), Kim Young Goon (Seo Kang Joon), dan Han Tae Joo (Kim Hyun Joo).

Sutradara Ahn Gil Ho yang dikenal karena keterampilan penyutradaraannya yang mendetail pada proyek-proyek sebelumnya seperti Stranger, Memories of the Alhambra, Record of Youth, Happiness dan terbaru The Glory dipercaya menduduki kursi sutradara.

Sementara itu, penulis Han Sung Woon yang dipuji karena mengekspresikan karakter dengan sangat rinci di The Good Wife dan Happiness menulis naskahnya.

Spoiler Drakor Watcher

Watcher adalah drama thriller psikologis yang berfokus pada kisah tiga orang yang hidupnya hancur setelah peristiwa tragis.

Kemudian mereka membentuk tim antikorupsi untuk mengungkap korupsi di lingkungan kepolisian.

Mereka juga akan mengungkap kejahatan tersembunyi dari sistem dan melawan mereka yang berkuasa.

Dengan premis menarik bahwa polisi baik yang menangkap polisi jahat, drama ini mengungkap tentang berbagai aspek kemanusiaan dengan cara baru.