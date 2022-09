LINK NONTON Drama Korea Adamas, Mengisahkan Tentang Misteri Pembunuhan

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea Adamas bergenre thriller dan misteri ini dibintangi oleh Ji Sung, Seo Ji-hye, dan Lee Soo-kyung. Sementara, drama ini disutradarai oleh Park Seung-woo.

Drama Korea Adamas ini tayang setiap rabu dan kamis di Disney+ Hotstar, nantinya drama ini tayang sebanyak 16 episode.

Drama Korea Adamas ini sudah tayang sejak 14 September 2022.

Drama Korea Adamas menceritakan tentang sepasang saudara kembar yang bekerja sama untuk memecahkan misteri pembunuhan ayah mereka 22 tahun yang lalu.

Meski pembunuh ayahnya sudah dipenjara sejak lama, kedua saudara kembar ini tidak yakin jika pelaku sebenarnya sudah tertangkap.

Anak kembar ini diperankan oleh Ji Sung. ya, lagi-lagi Ji Sung memainkan beragam karakter dalam satu drama. Setelah Kill Me, Heal Me, kini Adamas.

Sementara, nama Ji Sung sudah terkenal karena peran-perannya di sederet drama terkenal seperti All In, Save the Last Dance for Me, Protect the Boss, hingga The Devil Judge.

Cuplikan drama korea Adamas (HO)

Spoiler Drakor Adamas

Ha Woo-shin (Ji Sung) dan Song Soo-hyun (Ji Sung) adalah saudara kembar yang menjalani kehidupan berbeda.

Woo-shin bekerja sebagai seorang novelis misteri laris, sedangkan So-hyun merupakan jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat.