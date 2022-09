LINK NONTON Drama Korea Big Mouth Episode 15, Terungkap Kebusukan Do Ha

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Spoiler drama Korea Big Mouth episode 15 yang tayang pada Jumat, 16 September 2022 pukul 22.00.

Drama Korea Big Mouth merupakan salah satu drama Korea yang tayang pada Juli 2022.

Drama Korea Big Mouse tayang 16 episode setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22.00 KST atau 20.00 WIB di MBC.

Spoiler film drama Korea Big Mouth episode 9 yang tayang pada Sabtu, 27 Agustus 2022 pukul 22.00. (Ho / Tribun Medan)

Drama ini disutradarai oleh Oh Choong Hwan yang juga membuat drama My Love From the Star, While You Were Sleeping, Hotel Del Luna, dan Start-Up.

Big Mouth tayang di Disney+ Hotstar dan diperankan oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona SNSD.

Berkisah tentang Park Chang Ho yang merupakan pengacara tidak kompeten.

Spoiler Big Mouth Episode 15

Pada episode sebelumnya, Park Chang Ho mendatangi rumah duka ketua Kang. Disana ia juga bertemu Choi Do Ha dan Gong Ji Hoon.

Saat Park Chang Ho tiba dan menghampirinya Choi Do Ha kaget ternyata Chang Ho masih hidup.

Choi Do Ha memendam amarahnya di hadapan Park Chang Ho agar tidak begitu terlihat. Ia sedang melakoni drama atas kematian ketua Kang.