SOSOK Jeffry Haryadi P Manullang, Pria Berdarah Batak yang Kini Jabat Direktur Investasi di ASABRI 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Jeffry Haryadi P Manullang adalah Direktur Investasi di PT ASABRI yang diangkat pada 30 Januari 2020.

PT ASABRI adalah perusahaan asuransi BUMN dengan layanan pinjaman kredit tabungan dan pensiun.

Perusahaan asuransi ini sebenarnya di khususkan untuk Prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Jeffry Haryadi P. Manullang terhitung orang lama di lingkungan industri asuransi. Jeffry Haryadi lahir di Jakarta 22 Maret.

Jeffry sempat menjabat sebagai Chief Investment Officer di Pelabuhan Indonesia Investama, yaitu anak usaha investasi dari PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II.

Namun jika menoleh lebih jauh lagi, Jeffry juga pernah menjadi direktur di PT Samudranayaka Grahaunggul.

Bahkan sempat menjabat sebagai Head of Direct Investment Division dan Head of Money Market and Capital Market Division di PT Jamsostek (Persero).

Kemudian pada 2012, Jeffry juga pernah menjabat sebagai Direktur Investasi di BPJS Ketenagakerjaan dan sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi di RS Pelabuhan Jakarta.

Dan terakhir, sebelum ke Asabri, Jeffry merupakan Direktur Investasi di PT Pelabuhan Indonesia Investama, anak usaha investasi dari PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II.

Sekilas tentang PT ASABRI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham atau RUPS.